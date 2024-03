Habeck begrüßt Investitionen in den Bau der Batteriezellenfabrik in Heide

Heide: Mit einem symbolischen Spatenstich ist in Schleswig-Holstein der Baubeginn eines neuen Werks für die Batteriezellenherstellung gefeiert worden. Der schwedische Konzern Northvolt will dort ab 2026 Batterien für E-Autos produzieren und 3.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Bund und Länder schießen zusammen 900 Millionen Euro zu. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte vor den Feierlichkeiten in Heide, dies sei eine der größten Investitionen seit langer Zeit. Die Wahl des Standorts erklärte der Grünen-Politiker mit der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien. In Heide sei die Dichte an grünem Strom sehr hoch, so Habeck. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sieht vor allem Vorteile für die Autoindustrie und den Mittelstand in der Region.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2024 14:00 Uhr