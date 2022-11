Habeck begrüßt Abkommen zu Flüssig-Erdgaslieferungen aus Katar

Nachrichtenarchiv - 29.11.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Deutschland erhält ab 2026 Flüssig-Erdgas aus Katar. Für mindestens 15 Jahre sollen jährlich zwei Millionen Tonnen nach Deutschland gebracht werden. Bundeswirtschaftsminister Habeck begrüßte das Abkommen. Auf einer Konferenz in Berlin sagte er, 15 Jahre seien super. Er machte klar, dass es auch längere Verträge hätte geben können. Deutschland wolle aber bis 2045 klimaneutral werden, der Gasverbrauch müsse deshalb schrittweise verringert werden. Im März hatte sich Habeck persönlich in Katar für Flüssig-Erdgaslieferungen starkgemacht. Zu konkreten Details des Geschäfts wollte er sich nicht äußern. Dies sei Sache der beiden beteiligten Unternehmen Qatar Energy und ConocoPhillips aus den USA, so Habeck. Qatar Energy verkauft das Flüssiggas zunächst an den US-Konzern, der es dann nach Brunsbüttel liefert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2022 13:00 Uhr