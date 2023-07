Habeck beginnt Sommerreise durch mehrere Bundesländer

Kurzmeldung ein/ausklappen Niederländischer Ministerpräsident Rutte muss sich Misstrauensvotum stellen

Den Haag: Nach dem Bruch seiner Regierungskoalition muss sich der niederländische Ministerpräsident Rutte einem Misstrauensvotum im Parlament stellen. Die Opposition will nicht, dass er geschäftsführend bis zu den vorgezogenen Neuwahlen im Amt bleibt. Rutte habe die Regierungskrise verursacht und Vertrauen verloren, sagte die Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei der Arbeit, Kuiken. Rutte selbst hatte bisher eine weitere, fünfte Amtszeit in Betracht gezogen - kündigte nun aber seinen Abschied an: Nach den Neuwahlen werde er die Politik verlassen, sagte er. Die Vier-Parteien-Koalition in den Niederlanden war am Freitag wegen eines Streits über den Familiennachzug von Asylsuchenden zerbrochen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.07.2023 11:15 Uhr