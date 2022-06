Habeck befürchtet verordnete Gas-Drosselung im Winter

Nato will Zahl der kampfbereiten Kräfte dastisch auf 300.000 erhöhen

Brüssel: Angesichts der russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine plant die Nato, ihre kampfbereite Truppe drastisch aufzustocken. Nato-Generalsekretär Stoltenberg kündigte an, man werde weit mehr als 300.000 Soldatinnen und Soldaten des Bündnisses in erhöhte Bereitschaft versetzen. Bislang umfasst die schnelle Eingreiftruppe der Allianz nur 40.000 Männer und Frauen unter Waffen. Stoltenberg kündigte an, die Aufstockung solle am Mittwoch beim Nato-Gipfel in Madrid von den 30 Mitgliedsstaaten beschlossen werden. Er sprach von der größten Neuaufstellung der kollektiven Verteidigung und Abschreckung seit dem Kalten Krieg. Der Nato-Generalsekretär nannte Russland die bedeutendste und direkteste Bedrohung.

