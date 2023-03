Habeck befürchtet keine erneute Finanz- und Bankenkrise

Meldungsarchiv - 14.03.2023 03:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Brasilia: Bundeswirtschaftsminister Habeck befürchtet nach dem Crash von zwei US-Banken keine erneute Finanz- und Bankenkrise. Am Rande eines Besuchs in Brasilia sagte der Grünen-Politiker, die Reaktion der US-Regierung auf die Pleite der Silicon Valley Bank ließen ihn verhalten positiv sein, dass genau das nicht passiere. Es zeige sich aber auch, dass die Maßnahmen, die in Europa nach dem Zusammenbruch der Banken 2008 ergriffen worden seien, wirksam seien, so Habeck weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2023 03:00 Uhr