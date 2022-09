Habeck attackiert Union bei Haushaltsberatungen

Nachrichtenarchiv - 08.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei den Haushaltsberatungen im Bundestag steht momentan der Etat von Bundeswirtschaftsminister Habeck zur Debatte. Zum Auftakt hat Habeck die Union und CDU-Chef Merz scharf attackiert. Er sprach von einem Sound der Selbstkritiklosigkeit, der eine Antwort erfordere. 16 Jahre habe die Union das Land regiert und die Ampel-Koalition räume in 16 Monaten auf, was die Union zerstört habe. Die Gasspeicher füllten sich, so Habeck, und die Preise explodierten nicht. Die Regierung mache Deutschland von den fossilen Energien insgesamt los. Unionsfraktionsvize Spahn erwiderte, das Mantra Habecks sei es, dass jede Kilowattstunde zähle. Aber die Regierung tue nicht, was geht. So liege noch immer kein Vorschlag für eine Ausweitung bei der Biogas-Nutzung vor. Bei der Kernkraft handele Habeck gegen die Empfehlung aus dem Stresstest. Und um die Leistung des AKWs im Emsland zu ersetzen, lasse der Minister dort lieber Ölkraftwerke auf Schiffen laufen, die teuer angemietet werden müssten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2022 10:00 Uhr