Habeck attackiert bayerische Energiepolitik

Diskussion um Anschluss für Neun-Euro-Ticket geht weiter

Berlin: Gut eine Woche vor dem Auslaufen des 9-Euro-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr geht die Diskussion um ein Folgeangebot weiter. Bundeskanzler Scholz nannte das vergünstigte Angebot ein Erfolgsmodell. Es sei eine der besten Ideen, die wir hatten, sagte er in einem Bürgergespräch zum Tag der offenen Tür bei der Bundesregierung. Das Ticket habe gezeigt, was geht, aber auch wo Schwierigkeiten und Defizite beim Bahnfahren lägen. Zu einer möglichen Nachfolgeregelung äußerte sich Scholz nicht. Er verwies auf anstehende Gespräche zwischen Bund und Ländern über einfachere Tarifstrukturen. Bundesfinanzminister Lindner lehnt eine Verlängerung des Neun-Euro-Tickets als nicht finanzierbar weiter ab. Dies würde 14 Miliarden Euro kosten, sagte er in der ARD. Dieses Geld würde andernorts für die Bildung oder für Investitionen in das Schienennetz fehlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2022 18:00 Uhr