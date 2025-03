Gysi eröffnet konstituierende Sitzung des Bundestags

Der neue Bundestag ist zum ersten Mal zusammengekommen: Eröffnet hat die konstituierende Sitzung traditionell der dienstälteste Parlamentarier, der Linken-Abgeordneten Gysi. Er sagte zum Auftakt, der neue Bundestag müsse in einer schweren Zeit agieren. Auch wenn er persönlich Aufrüstung nicht für die richtige Antwort auf den Krieg in der Ukraine halte, dürfe man Andersmeinende nicht als Kriegstreiber bezeichnen. Denn auch sie wollten auf ihrem Weg Frieden sichern, so Gysi.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2025 11:45 Uhr