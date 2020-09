Gymnasien in Olching und Lappersdorf melden Corona-Fälle

Nachrichtenarchiv - 09.09.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Olching: Das Gymnasium der oberbayerischen Stadt meldet einen Corona-Fall. Eine Jugendliche hat sich demnach mit dem Virus infiziert. Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, die zusammen mit ihr eine Einführungsveranstaltung besucht hatten, wurden vorsichtshalber vom Präsenz-Unterricht ausgeschlossen. Laut Landratsamt hatte die Schülerin die Schule besucht, obwohl sie aus einem Risikogebiet zurückgekehrt war und das Ergebnis ihres Corona-Tests noch ausstand. In Lappersdorf im Landkreis Regensburg sind zwei Klassen des Gymnasiums in Quarantäne geschickt worden. Eine Fünftklässlerin war positiv getestet worden, in einer zehnten Klasse gibt es einen Verdachtsfall.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2020 16:00 Uhr