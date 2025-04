Gymnasiasten singen "Ausländer raus in KZ-Gedenkstätte

Schüler eines Gymnasiums aus Bielefeld haben in der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen ein rassistisches Lied gegrölt: Wie die Zeitung "Neue Westfälische" berichtet, sangen einige Jugendlichen nach der Führung durch die Gedenkstätte die Zeilen "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus". Die Lehrkräfte waren in diesem Moment an einer Ticketkasse beschäftigt. Der Schulleiter ordnete Disziplinierungsmaßnahmen an und erstattete Anzeige. Seit Oktober 2023 verbreiten sich Videos mit dem umgedichteten Lied "L'amour Toujours"im Netz.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 04.04.2025 19:00 Uhr