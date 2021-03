Guterres zeigt sich enttäuscht über Ergebnis der Jemen-Geberkonferenz

Nachrichtenarchiv - 01.03.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen die drohende Hungersnot im Bürgerkriegsland Jemen hat Deutschland weitere 200 Millionen Euro an Hilfen zugesagt. Das gab Außenminister Maas bei einer virtuellen Geberkonferenz bekannt. UN-Generalsekretär Guterres zeigte sich enttäuscht, dass am Ende der Konferenz nur 1,4 Milliarden Euro für den Jemen zusammenkamen. Er hatte in eindringlichen Worten auf die verheerende Lage aufmerksam gemacht. Wörtlich sagte er: "Wir müssen verhindern, dass Menschen qualvoll verhungern."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2021 20:00 Uhr