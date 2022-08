Guterres wirbt für Abschaffung von Atomwaffen

New York: Der Generalsekretär der Vereinten Nationen Guterres hat die internationale Staatengemeinschaft zur Abschaffung aller Atomwaffen aufgerufen. Zum Auftakt der Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag in New York betonte Guterres die Risiken der Weiterverbreitung. Nach seinen Worten investieren die betreffenden Staaten hunderte Milliarden US-Dollar in die Kriegsgeräte und versuchten sich damit fälschlicherweise Sicherheit zu verschaffen. US-Präsident Biden rief Russland und China dazu auf, sich an Gesprächen über die Kontrolle von Atomwaffen zu beteiligen. Außenministerin Barbock betonte nach ihrem Eintreffen in New York, Deutschland stehe mit Blick auf die aktuellen Krisen für die Nichtverbreitung von Atomwaffen.

