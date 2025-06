Guterres warnt vor katastrophalen Folgen für die Welt

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat nach den US-Angriffen auf den Iran vor katastrophalen Folgen für die Welt gewarnt und zur Deeskalation aufgerufen. Es sei jetzt von entscheidender Bedeutung, eine Spirale des Chaos zu vermeiden. Guterres wörtlich: "Es gibt keine militärische Lösung. Der einzige Weg nach vorn ist die Diplomatie". Aus Israel kommt dagegen begeisterter Zuspruch. Ministerpräsident Netanjahu nannte die amerikanischen Angriffe "unvergleichlich", "mutig" und "historisch". Außenminister Saar schrieb, Trump habe seinen Namen "mit goldenen Buchstaben in die Geschichtsbücher" eingetragen. In den USA fallen die Reaktionen sehr unterschiedlich aus. Der Sprecher des Repräsentantenhauses Johnson lobte das "entschlossene Handeln" des Präsidenten. Dagegen nannte der republikanische Abgeordnete Massie die Angriffe "nicht verfassungskonform". Die demokratische Abgeordnete Ocasio-Cortez sagte, Trumps Vorgehen rechtfertige ein Amtsenthebungsverfahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 07:00 Uhr