Guterres warnt vor katastrophalen Folgen für die Welt

New York: Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, ist wegen des Angriffs der USA auf iranische Atomanlagen nach eigenen Worten "zutiefst beunruhigt". Die Angriffe seien eine gefährliche Eskalation in einer Region, die bereits am Rande des Abgrunds stehe. Es bestehe ein wachsendes Risiko, dass der Konflikt außer Kontrolle gerate - mit, so wörtlich: "katastrophalen Folgen" für die Zivilbevölkerung, die Region und die Welt. - Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hingegen gratulierte dem US-Präsidenten in einer Videobotschaft. Er sprach von einer mutigen Entscheidung, die die Geschichte verändern werde. Trumps Führungsstärke markiere einen historischen Wendepunkt. Unmittelbar nach den Angriffen habe Trump ihn angerufen, es sei ein "sehr herzliches, sehr bewegendes Gespräch" gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2025 06:00 Uhr