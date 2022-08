Guterres warnt vor den Gefahren von Atomwaffen

Nachrichtenarchiv - 01.08.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: UN Generalsekretär Guterres hat angesichts weltweiter Spannungen eindringlich vor den Gefahren von Atomwaffen gewarnt. Zum Auftakt einer Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag betonte er, die Menschheit sei in Begriff, die Lehren aus Hiroshima und Nagasaki zu vergessen. Die Welt sei nur ein Missverständnis oder eine Fehleinschätzung von der nuklearen Vernichtung entfernt. Alle fünf Jahre wird im Rahmen eines Treffens der 191 Staaten, die dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten sind, überprüft, ob er auch noch eingehalten wird. Guterres sagte, die geopolitischen Spannnungen hätten einen neuen Höchststand erreicht. Mißtrauen habe den Dialog ersetzt. Die Beseitigung von Atomwaffen sei die einzige Garantie, dass sie niemals eingesetzt werden. US-Präsident Biden forderte Russland und China vor Beginn der Konferenz auf, sich wieder an Gesprächen über die Kontrolle von Atomwaffen zu beteiligen.

