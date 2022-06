Guterres warnt auf Welt-Ozeankonferenz vor Meereszerstörung

Nachrichtenarchiv - 27.06.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lissabon: Bundesumweltministerin Lemke hat zu Beginn der Welt-Ozean-Konferenz davor gewarnt, dass mit der Zerstörung der Meere auch die menschliche Lebensgrundlage vernichtet wird. UN-Generalsekretär Guterres warnte, sollte es nicht gelingen, den Notstand der Ozeane zu bekämpfen, werde die Zerstörung der Meere einen katastrophalen Dominoeffekt auslösen. Die Meeresschutzbeauftragte der Umweltorganisation WWF, Vesper, forderte die Staatengemeinschaft zu einem konsequenten Kurswechsel zugunsten der Meere auf. Neben dem Kampf gegen Mikroplastik soll auch mehr gegen sogenannte sauerstofflose Todeszonen in den Meeren getan werden. Diese breiten sich weltweit aus und werden mit der menschengemachten Klimaerwärmung und der Übersäuerung durch zu viel CO2 in der Atmosphäre in Verbindung gebracht.

