Guterres verurteilt Wahl in russisch besetzten Gebieten der Ukraine

New York: UN-Generalsekretär Guterres und viele Mitglieder der Vereinten Nationen kritisieren, dass Russland auch in den besetzten gebieten der Ukraine wählen lässt. Die "versuchte illegale Annexion" dieser Regionen sei nach dem Völkerrecht ungültig. In Russland sind die Wähler noch bis morgen aufgerufen, den Präsidenten zu wählen. Amtsinhaber Putin hat aber keinen ernsthaften Gegenkandidaten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2024 03:00 Uhr