Guterres verurteilt Israels Angriffe im Westjordanland

Kurzmeldung ein/ausklappen Selenskyj trifft tschechischen Präsident Pavel in Prag

Prag: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist am Abend in der tschechischen Hauptstadt eingetroffen. Zum Auftakt traf er seinen tschechischen Amtskollegen Pawel. Er wolle mit Pawel und dem tschechischen Regierungschef Fiala substanzielle Verhandlungen führen, twitterte Selenskyj. Zuvor hatte er in Bulgarien mit Ministerpräsidenten Denkow eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Energie vereinbart. Morgen wird der ukrainische Präsident in Istanbul erwartet. Bei den Gesprächen mit Präsident Erdogan soll es um das auslaufende Getreideabkommen und den bevorstehenden Nato-Gipfel in Litauen gehen. Es wird erwartet, dass Selenskyj auf den türkischen Präsidenten einwirken will, damit dieser grünes Licht für den Nato-Beitritt Schwedens gibt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.07.2023 23:15 Uhr