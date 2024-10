Guterres verurteilt iranischen Angriff und ruft zu Frieden auf

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat nach heftiger Kritik aus Israel den iranischen Raketenangriff ausdrücklich verurteilt. Im UN-Sicherheitsrat in New York sagte Guterres, er habe die massive Attacke bereits verurteilt und tue das nun erneut und auf das Schärfste. Zugleich forderte der UN-Chef, der tödliche Teufelskreis müsse endlich ein Ende haben. Israel hatte Guterres zuvor hart kritisiert und zur unerwünschten Person erklärt, weil er in seiner gestrigen Erklärung nicht vom Iran, sondern nur von einer Ausweitung des Konflikts gesprochen hatte. Unterdessen hat sich noch einmal der iranische Präsident Peseschkian zu Wort gemeldet: Bei einer Pressekonferenz warnte er Israel vor dem angekündigten Vergeltungsangriff. Wenn Israel reagieren wolle, so Peseschkian, dann werde der Iran eine stärkere Antwort haben.

