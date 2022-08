Guterres und Erdogan warnen bei Ukraine-Besuch vor Atom-Katastrophe

Mehrere Tote bei Unwettern in Frankreich, Italien und Österreich - Warnung für Teile Bayerns

Wien: In mehreren europäischen Ländern haben Unwetter schwere Schäden angerichtet. In Österreich kamen fünf Menschen durch umgestürzte Bäume ums Leben, darunter zwei Kinder an einem Badesee. In Kärnten, Osttirol und in der Steiermark standen zeitweise Züge still, weil der Strom ausfiel. Auf der Mittelmeerinsel Korsika kamen sechs Menschen infolge des Unwetters ums Leben, in der italienischen Region Toskana gab es zwei Tote. In Venedig wurden der Platz vor dem Markusdom evakuiert, nachdem Ziegel vom Glockenturm herabfielen. Heute drohen in Bayern schwere Unwetter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extremen Regenmengen, die zu Überschwemmungen und Erdrutschen führen können. Betroffen sind vor allem Oberbayern, Schwaben, Niederbayern und die Oberpfalz. Am Alpenrand könnten bis zu 140 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

