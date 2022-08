Guterres und Erdogan fordern Ende der Kämpfe um Saporischschja

Nachrichtenarchiv - 19.08.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lwiw: Bei seinem Besuch in der Ukraine hat sich UN-Generalsekretär Guterres besorgt gezeigt wegen der Lage rund um das umkämpfte Atomkraftwerk Saporischschja. Bei einem Treffen mit Präsident Selenskyj forderte er Russland und die Ukraine auf, das Militär aus dem Gebiet abzuziehen. Jede mögliche Beschädigung der Anlage sei Selbstmord, sagte Guterres. Auch der türkische Präsident Erdogan, der ebenfalls an den Gesprächen teilnahm, warnte vor einem - so wörtlich - zweiten Tschernobyl. Die Ukraine und Russland werfen sich seit Tagen gegenseitig den Beschuss des Atomkraftwerks vor. Auch von der von Russland kontrollierten Halbinsel Krim wurden in der Nacht erneut Angriffe gemeldet. So soll die russische Flugabwehr zwei Drohnen bei einem Militärflugplatz und über der Stadt Kertsch abgeschossen haben, wo eine strategisch wichtige Brücke die Krim mit dem russischen Festland verbindet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2022 07:00 Uhr