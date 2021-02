Guterres und Bachelet eröffnen Sitzung des Menschenrechtsrats

Nachrichtenarchiv - 22.02.2021 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Genf: Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen hat seine Frühjahrssitzung begonnen. Zum Auftakt heute spricht auch Bundesaußenminister Maas. Das Gremium berät in der Online-Konferenz unter anderem über die Menschenrechtslage in Myanmar, Syrien und Belarus. Der Rat debattiert aber auch über die Verteilung der Corona-Impfstoffe. Die USA sind bei der Sitzung als Beobachter dabei. Drei Jahre nach dem von Ex-Präsident Trump angekündigten Austritt will das Land in dem Gremium wieder eine aktivere Rolle spielen. Der Rat steht seit längerem in der Kritik, weil unter den Mitgliedsstaaten auch Länder sind, in denen die Menschenrechte kaum geachtet werden, darunter China.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.02.2021 12:45 Uhr