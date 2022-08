Guterres telefoniert mit russischem Verteidigungsminister wegen AKW Saporischschja

Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig und bis 30 Grad warm

Das Wetter in Bayern: Am frühen Vormittag im Südosten noch einige Wolkenfelder, sonst verbeitet sonnig und bis 30 Grad warm. In der sternklaren Nacht kühlt es ab auf 15 Grad. Auch morgen recht freundlich. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag zunächst sonnige Abschnitte, später Gewitter. Der Freitag wird stark bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2022 07:00 Uhr