Guterres spricht bei Ozeankonferenz vom "Notstand" der Meere

Mehr als 40 Tote in Lastwagen in Texas entdeckt

San Antonio: Im US-Bundesstaat Texas sind in einem Lastwagen die Leichen von mehr als 40 Menschen entdeckt worden. Der Fund ereignete sich am Rande der Großstadt San Antonio. Bei den Toten handelt sich wahrscheinlich um Migranten, die ohne Erlaubnis in die USA eingereist waren. Das berichten US-Medien unter Berufung auf Ermittler. Die Polizei sucht demnach nach dem Fahrer des Sattelzugs, der den Anhänger in der abgelegenen Gegend zurückgelassen hatte. Details sind noch unklar. In Lastwagen werden von Mexiko immer wieder Migranten in die USA geschleust.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.06.2022 05:00 Uhr