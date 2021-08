Guterres sieht Lage in Afghanistan "außer Kontrolle"

Nachrichtenarchiv - 13.08.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat sich besorgt über den Vormarsch der radikal-islamischen Taliban-Miliz in Afghanistan geäußert. Vor Journalisten sagte Guterres wörtlich: "Afghanistan gerät außer Kontrolle." Er rief die Taliban auf, ihren gewaltsamen Vormarsch zu beenden und in Verhandlungen einzutreten. Andernfalls drohe ein verlängerter Bürgerkrieg oder die völlige Isolation Afghanistans. Inzwischen kontrollieren die Islamisten mindestens die Hälfte aller Provinzhauptstädte des Landes, unter ihnen die Großstädte Kandahar und Herat. Vor diesem Hintergrund kündigte Bundesaußenminister Maas an, den größten Teil des Personals der deutschen Botschaft in Kabul ausfliegen zu lassen. Das gelte auch für die sogenannten Ortskräfte, also Mitarbeiter von Bundeswehr und deutschen Ministerien in Afghanistan.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2021 22:00 Uhr