Guterres ruft zu weiterer Unterstützung für UN-Hilfswerk UNRWA auf

Tel Aviv: Mit Blick auf den Stopp der Zahlungen an das UN-Hilfswerk UNRWA hat Generalsekretär Guterres die Mitglieder der Vereinten Nationen aufgerufen, die Palästinenser weiter zu unterstützen. Die zehntausenden Mitarbeiter des Hilfswerks sollten nicht bestraft werden, sagte Guterres. Viele arbeiteten unter gefährlichsten Bedingungen. Der Chef des UNRWA, Lazzarini, schreibt auf der Plattform X, das Leben von zwei Millionen Menschen im Gazastreifen hänge von der internationalen Unterstützung ab. Zwölf Mitarbeitern des Hilfswerks wird vorgeworfen, am Großangriff der Hamas auf Israel beteiligt gewesen zu sein. Mehrere Länder haben daraufhin ihre Unterstützung ausgesetzt, unter ihnen Deutschland, die USA und Großbritannien. Deutschland hatte das UN-Hilfswerk für Palästinenser zuletzt mit 200 Millionen Euro pro Jahr unterstützt. In Israel haben am Abend unterdessen wieder tausende Menschen gegen das Vorgehen im Gaza-Streifen und für den Rücktritt von Ministerpräsident Netanjahu protestiert. Sie werfen dem Regierungschef vor, er habe keinen Plan für den Krieg und die Zeit danach.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2024 08:00 Uhr