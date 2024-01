Guterres richtet Appell an Geldgeber des UN-Palästinenserhilfswerks

Gaza: Nach Vorwürfen gegen mehrere Mitarbeiter entziehen immer mehr Länder dem Palästinenserhilfswerk UNRWA die Unterstützung. Nach den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Italien, den Niederlanden, Finnland und der Schweiz setzt auch die Bundesregierung ihre Zahlungen aus. Deutschland hatte das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen zuletzt mit 200 Millionen Euro pro Jahr unterstützt. UN-Generalsekretär Guterres appellierte an die Weltgemeinschaft, die Versorgung der zwei Millionen Zivilisten im Gaza-Streifen weiter zu gewährleisten. Guterres sagte zu, den Vorwürfen gegen zwölf Mitarbeiter des Hilfswerks nachzugehen. Wer in Terrorakte verwickelt sei, werde zur Rechenschaft gezogen. Die Mitarbeiter sollen an dem Großangriff der Hamas auf Israel beteiligt gewesen sein. Der UN-Generalsekretär erklärte, die anderen zehntausende Mitarbeiter dürften aber nicht deshalb bestraft werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2024 09:00 Uhr