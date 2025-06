Guterres: Menschheit zerstört Land in alarmierendem Tempo

New York: UN-Generalsekretär Guterres beklagt, dass die Menschheit in alarmierendem Tempo Land zerstöre. Das koste die Weltwirtschaft jedes Jahr fast 880 Milliarden Dollar, sagte Guterres zum gestrigen Welttag zur Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre. Er forderte Regierungen, Unternehmen und Gemeinden weltweit auf, landwirtschaftliche Flächen nachhaltiger zu nutzen. Um die Verschlechterung des Bodens in relativ trockenen Regionen zu stoppen, brauche es staatliche Gelder, aber auch finanzielle Unterstützung durch private Investoren.

