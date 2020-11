Guterres mahnt zur Zurückhaltung im Fall des ermordeten iranischen Atomwissenschaftlers

Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Nach dem tödlichen Attentat auf einen prominenten iranischen Atomwissenschaftler hat UN-Generalsekretär Guterres Zurückhaltung angemahnt. Es sollten alle Maßnahmen vermieden werden, die zu einer Eskalation der Spannungen in der Region führen könnten, hieß es aus New York. Der Iran macht Israel mitverantwortlich für den Anschlag. Es gebe ernsthafte Hinweise auf eine Beteiligung Israels, twitterte Außenminister Sarif. Der Generalstabschef der Streitkräfte drohte wörtlich "fürchterliche Rache" an.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.11.2020 03:00 Uhr