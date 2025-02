Guterres mahnt KI-Vorteile auch für Entwicklungsländer an:

Guterres mahnt KI-Vorteile auch für Entwicklungsländer an: Der UN-Generalsekretär sagte beim KI-Gipfel in Paris, die Macht der künstlichen Intelligenz bringe eine immense Verantwortung mit sich. Man müsse dafür sorgen, dass die Kluft zwischen armen und reichen Ländern überbrückt werde, statt sie noch zu vergrößern. KI müsse die nachhaltige Entwicklung beschleunigen und nicht die Ungleichheit verewigen, so Guterres.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2025 17:15 Uhr