Guterres hält UN-Resolution zum Gazakrieg für unzureichend

New York: UN-Generalsekretär Guterres hält die vom Weltsicherheitsrat beschlossene Resolution zum Gazakrieg für unzureichend. Er hoffe zwar, dass die Resolution dazu beitragen kann, das Leid der Menschen in dem Kriegsgebiet zu lindern, sagte Guterres. Es sei aber unverzüglich noch viel mehr nötig. So ist nach den Worten des UN-Generalsekretärs ein humanitärer Waffenstillstand die einzige Möglichkeit, den Alpträumen der Menschen ein Ende zu setzen. Der vom höchsten UN-Gremium verabschiedete Text enthält keine Forderung nach einer Waffenruhe. Israel wird aufgerufen, einen sicheren Zugang für humanitäre Hilfe zu schaffen. Zudem wird verlangt, dass Hilfsgüter über alle verfügbaren Grenzübergänge in den Gazastreifen gelangen sollen. Bei der Abstimmung hatten sich die USA und Russland enthalten. Die Resolution ist rechtlich bindend.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 22:45 Uhr