Guterres glaubt nicht an schnellen Frieden und bemüht sich um Evakuierungen

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: UN-Generalsekrtetär Gutteres hat die Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand in der Ukraine gedämpft. Es seien keine Friedensgespräche absehbar, sagte Guterres am Nachmittag in Wien. Dort findet diese Woche eine Sitzung der Chefs der UN-Organisationen statt. Die Chance auf weitere Feuerpausen schätzt Guterres hingegen als hoch ein. Nach seinen Worten bemühen sich die Vereinten Nationen gerade um weitere Evakuierungen aus Mariupol. Man sei mit Russland und der Ukraine in Kontakt, so Guterres. Weitere Einzelheiten wollte er nicht nennen. Besorgt zeigte sich der UN-Generalsekretär über die globalen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Konkret nannte er drohende Hungerkatastrophen und den Kampf gegen den Klimawandel, der dadurch nicht mehr ernst genug genommen werde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.05.2022 18:15 Uhr