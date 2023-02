Kurzmeldung ein/ausklappen Guterres fürchtet Ausweitung des Ukraine-Kriegs

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat vor einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs gewarnt. Er fürchte, die Welt schlafwandle nicht in einen größeren Krieg. Sie tue dies mit offenen Augen, so Guterres in seiner Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen knapp acht Millionen Menschen aus dem Land geflohen. Die ukrainischen Streitkräfte haben derweil in der Stadt Bachmut im Osten des Landes ihren Widerstand gegen die russischen Angriffe fortgesetzt. Das erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner Videoansprache. Selenskyj will in dieser Woche möglicherweise nach Brüssel reisen, heißt es aus Kreisen des EU-Parlaments. Er könnte am Donnerstag als Gast am Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Ratspräsident Michel hat Selenskyj nach Angaben seines Sprechers eingeladen.

