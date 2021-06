Guterres für weitere Amtszeit als UN-Generalsekretär ernannt

Das Wetter in Bayern: sonnig bei bis zu 35 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonnenschein, ab dem späten Nachmittag sind am Untermain und in den Alpen Wärmegewitter möglich. Dazu Höchstwerte zwischen 30 und 35 Grad. In der kommenden Nacht klar, Abkühlung auf Werte um die 17 Grad. Morgen und in den nächsten Tagen bleibt es sonnig. Dazu aber öfter Wärmegewitter. Weiter sehr warm: 26 bis 34 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2021 11:45 Uhr