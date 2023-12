Guterres fordert Sicherheitsrat zum Handeln auf wegen der Lage im Gaza-Streifen

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat den Weltsicherheitsrat wegen der Lage im Gazastreifen zum Handeln aufgefordert. In einem Brief schrieb Guterres, die Mitglieder des Sicherheitsrats müssten darauf drängen, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Der zivilen Bevölkerung müsse größeres Leid erspart bleiben. Der UN-Generalsekretär forderte erneut, einen "humanitären Waffenstillstand" auszurufen. Das sei dringend. Die israelische Regierung übte Kritik. Außenminister Cohen teilte mit, die Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza stelle eine Unterstützung der Terrororganisation Hamas dar. Die Amtszeit von Guterres gefährde den Weltfrieden. Das Verhältnis zwischen Israel und den Vereinten Nationen gilt als sehr belastet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 06:00 Uhr