Guterres fordert Reform des UN-Sicherheitsrat

Hiroshima: UN-Generalsekretär Guterres will sich für eine Reform des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen einsetzen und unterstützt die Initiative mehrerer Länder. Die jetzige Zusammensetzung stehe nicht mehr für das Kräfteverhältnis in der heutigen Welt, sagte Guterres am Rande des G7-Treffens. Japan und Brasilien gaben auf dem Gipfel bekannt, dass sie noch in diesem Jahr einen neuen Reformanlauf starten wollen. Auch Bundeskanzler Scholz setzt sich für Änderungen ein. Gemeinsam mit Brasilien, Japan und Indien fordert Deutschland seit Langem eine Reform und einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat. Sie kritisieren, dass dieser den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs vorbehalten ist, also Russland, den USA, China, Frankreich und Großbritannien. Reformanläufe sind bisher am Widerstand der Veto-Mächte gescheitert. Unter anderem wehrt sich China, seine exklusive Rolle in Asien mit Indien oder Japan zu teilen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2023 17:00 Uhr