Guterres fordert raschen Waffenstillstand in der Ukraine

Nachrichtenarchiv - 26.04.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Die Waffenlieferungen von NATO-Staaten an die Ukraine führen die Welt nach den Worten des russischen Außenministers Lawrow an den Rand eines Atomkriegs. Lawrow sprach im russischen Fernsehen von einem Stellvertreterkrieg, den die NATO führen lasse. Der Außenminister ist am späten Vormittag mit UN-Generalsekretär Guterres zusammengekommen. Zu Beginn des Treffens sprach sich Guterres für eine rasche Waffenruhe aus. Die Vereinten Nationen hätten ein Interesse daran, alles Mögliche zu tun, um den Krieg und das Leiden der Menschen in der Ukraine zu beenden. Nach dem Gespräch mit Lawrow steht ein Treffen von Guterres mit Präsident Putin an. Die Hoffnungen auf einen Durchbruch sind gering.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.04.2022 12:45 Uhr