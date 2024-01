Guterres fordert nach Schlägen gegen Huthi Resolution einzuhalten

New York: Nach den Militärschlägen gegen die Huthi-Rebellen im Jemen hat UN-Generalsekretär Guterres von beiden Seiten die Einhaltung einer Resolution des Weltsicherheitsrates angemahnt. Guterres sagte, die Rebellen müssten sich an die Resolution halten, die eine sofortige Einstellung dieser Angriffe fordert und die erst diese Woche verabschiedet worden war. Gleichzeitig müssten sich aber auch alle UN-Mitgliedstaaten, die ihre Schiffe verteidigten, an internationales Recht halten, sagte Guterres weiter. In der vergangenen Nacht hatten die USA und Großbritannien Stellungen der Huthi-Rebellen bombardiert. Russland und der Huthi-Unterstützer Iran kritisierten das.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.01.2024 20:15 Uhr