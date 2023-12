Guterres fordert mehr Maßnahmen für die Klimaschutz

Dubai: Bei der Weltklimakonferenz hat UN-Generalsekretär Guterres die Staats- und Regierungschefs mit Nachdruck dazu aufgerufen, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Schmelzendes Polareis verursache weltweit Erdrutsche sowie Überschwemmungen und führe zu steigenden Meeresspiegeln, sagte Guterres. Nur die Führer der Welt könnten diese Krankheit heilen, so der UN-Generalsekretär weiter. Weltweit müssten Wirtschaft und Unternehmen auf erneuerbare Energien umstellen. Von der Weltklimakonferenz erhofft sich Guterres, dass sie - so wörtlich - ein "Gamechanger" wird. Heute reist Bundeskanzler Scholz nach Dubai. Es wird erwartet, dass er für seinen Klimaclub wirbt. Dessen Mitgliedstaaten wollen in Sachen Klimaschutz eine Vorreiterrolle übernehmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2023 10:45 Uhr