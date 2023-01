Guterres fordert in Davos neues faires Finanzsystem

Nachrichtenarchiv - 18.01.2023 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Davos: UN-Generalsekretär Guterres hat eindringlich vor den aktuellen Herausforderungen für die Menschheit gewarnt: Man blicke in einen Hurrikan der Stufe Fünf, sagte er beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Angesichts steigender Inflation und höherer Schulden forderte er den Aufbau eines fairen, globalen Finanzsystems und mehr Anstrengungen beim Klimaschutz. Hier sieht Guterres vor allem die reicheren Länder und die Privatwirtschaft in der Pflicht. Am Nachmittag steht unter anderem die Rede von Bundeskanzler Scholz auf dem Programm. Dabei könnte Scholz sich unter anderem dazu äußern, ob Deutschland Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine liefern wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2023 13:00 Uhr