Guterres fordert gerechtere Impfstoff-Verteilung

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat erneut dazu aufgerufen, Corona-Impfstoffe gerechter zu verteilen. In einer Video-Ansprache beim Weltwirtschaftsforum in Davos sagte er, nur eine Impfung aller Menschen weltweit werde die Pandemie beenden. Gelinge das nicht, so Guterres weiter, entstünden immer neue Varianten, die sich ausbreiteten und die Wirtschaft zum Erliegen brächten. Wörtlich fügte er hinzu: "Wenn wir jemanden zurücklassen, lassen wir alle zurück." Nach seinen Worten ist die Impfquote in reichen Ländern aktuell sieben Mal höher als in afrikanischen Ländern. Das sei beschämend.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2022 08:00 Uhr