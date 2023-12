Guterres drängt UN-Sicherheitsrat zum Handeln

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat des Sicherheitsrat aufgefordert, einen Waffenstillstand im Gaza-Streifen durchzusetzen. Das mächtigste UN-Gremium müsse eine humanitäre Katastrophe abwenden. Guterres' Schritt, sich in einem Brief an den UN-Sicherheitsrat zu wenden, gilt als ungewöhnlich. Auf dem Kriegsschauplatz ist die israelische Armee weiter ins Zentrum der Stadt Chan Yunis vorgedrungen. Dort vermutet sie sie Führung der Terrormiliz Hamas.

