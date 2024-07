Guterres drängt auf politische Konfliktlösung in Nahost

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat erneut auf eine politische Lösung des Nahost-Konflikts gedrängt. Die einzig realisierbare Lösung sei dabei die Zweistaatenlösung, sagte Guterres in New York. Zuvor hatte der internationale Gerichtshof in Den Haag ein Rechtsgutachten veröffentlicht, demzufolge Israels Besatzung der palästinensischen Gebiete illegal ist. Guterres will das Gutachten nun an die UN-Vollversammlung weiterleiten, die es in Auftrag gegeben hatte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.07.2024 03:00 Uhr