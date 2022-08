Guterres besucht ukrainische Hafenstadt Odessa

Erste Stadtwerke wollen Gasumlage auf Verbraucher umlegen

Nürnberg: In Bayern beginnen die ersten Energiekonzerne, die Gasumlage an die Kunden weiterzugeben. So haben die Grundversorger in Nürnberg und Regensburg angekündigt, die Umlage ab Oktober zu erheben. Die Stadtwerke in München und Augsburg verzichten vorerst noch darauf - für sie kamen die Pläne der Bundesregierung offenbar zu kurzfristig. Derweil sorgt die angekündigte Mehrwertsteuersenkung auf Gas, die die Menschen an anderer Stelle entlasten soll, weiter für Diskussion. So kritisiert etwa der Paritätische Gesamtverband, es gebe weiter keine gezielte Entlastung für Ärmere. Die niedrigere Steuer entlaste alle, also auch die, die es gar nicht nötig hätten. Der Vorstand des Branchenverbands Zukunft Gas, Kehler, begrüßte den Schritt dagegen als "gutes und richtiges Signal". Er sagte im BR aber auch, man dürfe nicht übersehen, dass das Gaspreisniveau insgesamt steigen werde. Diese Entwicklung werde nur gedämpft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2022 13:00 Uhr