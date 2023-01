Gutachter erkannte keine Gefahr beim Zug-Attentäter von Brokstedt

Kurzmeldung ein/ausklappen Im Nahost-Konflikt droht eine neue Eskalation

Tel Aviv: Israel hat in der Nacht zwei Raketen aus dem Gazastreifen abgefangen. Israelische Medien warnen, der Konflikt mit den Palästinensern könnte wieder eskalieren. Gestern sind bei Militäreinsätzen im Westjordanland zehn Palästinenser getötet worden, davon neun bei einer Razzia in der Stadt Dschenin. Es war der folgenreichste Einsatz in den Palästinensergebieten seit langem. Die paläsinensische Autonomiebehörde will die Zusammenarbeit mit Israel in Sicherheitsfragen beenden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.01.2023 02:00 Uhr