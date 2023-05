Gutachten bezweifelt Rechtmäßigkeit der Wolfsverordnung

Kurzmeldung ein/ausklappen Hertha BSC muss Abstieg aus der Bundesliga fürchten

Köln: In der Fußball-Bundesliga droht Hertha BSC der Abstieg. Die Berliner verloren am Abend beim 1.FC Köln mit 2:5, der Rückstand auf den 15.Platz beträgt zwei Spiele vor Saisonende fünf Punkte. - Im Abstiegskampf der 2. Liga hat der 1. FC Nürnberg einen Punkt geholt. In Magdeburg spielte der Club 2:2 unentschieden. Außerdem unterlag Sandhausen Rostock mit 1:2. In die Eishockey-WM in Finnland und Lettland ist Deutschland mit einer Niederlage gestartet. Gegen Schweden verlor das Team von Trainer Harold Kreis 0:1.

