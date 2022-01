Gut fünf Prozent der Schüler in Bayern fehlen wegen Corona

Nachrichtenarchiv - 29.01.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Schulen und Kindertageseinrichtungen in Bayern sind immer häufiger von Corona betroffen. Nach den aktuellen Zahlen fehlten gestern im Unterricht mehr als fünf Prozent der Schülerinnen und Schüler entweder wegen eines positiven Corona-Tests oder wegen Quarantäne. Das teilte das Kultusministerium auf Nachfrage mit. Von den etwa 10.200 Betreuungseinrichtungen - von der Krippe bis zum Hort - war laut Sozialministerium jede achte von Corona betroffen: 63 Einrichtungen waren komplett und 876 teilweise geschlossen. Für heute gibt das Robert-Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen im Bund mit fast 1.128 an, in Bayern liegt sie bei 1.301.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2022 06:00 Uhr