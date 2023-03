Gut ein Viertel des Einkommens wird für Miete ausgegeben

Kurzmeldung ein/ausklappen 15 Verletzte nach Gebäude-Explosion in Eschweiler

Eschweiler: Bei der Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in der nordrhein-westfälischen Stadt sind 15 Menschen verletzt worden. Zwei schweben laut der Aachener Feuerwehr in Lebensgefahr, unter ihnen ein Säugling. Darüberhinaus seien zwei Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten verletzt worden. Eine Sprecherin der Polizei erklärte, derzeit sei unklar, ob es sich um ein Unglück handele oder Fremdverschulden vorliege. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Bei der Explosion gestern Abend in der Fußgängerzone von Eschweiler wurden auch angrenzende Gebäude beschädigt. In einem Umkreis von 50 Metern gingen sämtliche Scheiben zu Bruch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2023 09:15 Uhr