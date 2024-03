Gut-Behrami verpasst Abfahrts-Gesamtsieg

Saalbach-Hinterglemm: Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami hat den Gesamtsieg in der Weltcup-Abfahrtswertung überraschend verpasst. In einem packenden Abfahrts-Finale kam die 32-Jährige nur auf Rang 17 und fiel in der Disziplinenwertung hinter Cornelia Hütter zurück. Die Österreicherin sicherte sich mit ihrem Heimsieg die erste Kristallkugel ihrer Karriere. Gut-Behrami hatte zuvor den Gesamtweltcup und die Disziplinwertungen im Riesenslalom und im Super-G gewonnen. Mit dem letzten Rennen verpasste sie es, als erste Athletin seit Mikaela Shiffrin 2019, in einem Winter die große und drei kleine Kristallkugeln abzuräumen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.03.2024 14:00 Uhr