Gut 6 Millionen Niedersachsen wählen neuen Landtag

Hannover: Gut sechs Millionen Niedersachsen sind heute aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Derzeit regiert die SPD gemeinsam mit der CDU, Ministerpräsident Weil von der SPD würde künftig aber lieber mit den Grünen ein Bündnis schmieden, wie schon von 2013 bis '17. CDU-Spitzenkandidat Althusmann, derzeitiger Wirtschaftsminister, schließt dagegen eine Fortsetzung der großen Koalition nicht aus. In den Umfragen lag die SPD zuletzt knapp vor der CDU, gefolgt von Grünen und AfD. Die FDP muss demnach um den Einzug in den Landtag bangen, die Linke scheitert an der 5-Prozent-Hürde. Zum Abschluss des Wahlkampfs hat Weil Unterstützung von Bundeskanzler Scholz und der rheinland-pfälzischen Regierungschefin Dreyer bekommen. Die bestimmenden Themen in den Reden waren die Auswirkungen der Energiekrise und der hohen Inflation. Es ist die letzte Wahl des Jahres, sie gilt auch als Stimmungstest für die Ampel-Koalition im Bund.

